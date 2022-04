Inter, in mezzo si cambia: “Oltre Vidal-Vecino certo altro addio. C’è chi è in bilico”

Il centrocampo dell'Inter della prossima stagione potrebbe essere molto diverso rispetto a quello che si avvia a chiudere questo campionato

"Come detto, la partita di stasera sarà utile anche a Marotta e Ausilio in vista del prossimo mercato. L'Inter, infatti, in estate cambierà volto alle seconde linee del centrocampo. Se non ci saranno sorprese - vedi il possibile approdo di Conte al Psg con gli interessamenti di cui parliamo nella pagina a fianco -, Barella , Brozovic e Calhanoglu saranno i titolari, ma alle loro spalle potrebbe cambiare quasi tutti gli interpreti. Vecino è in scadenza, Vidal andrà via e Sensi, già prestato alla Sampdoria, non rientra nei piani. Rimane Gagliardini, comunque in bilico".