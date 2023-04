Inter, a fine partita Inzaghi applaudito dalla Nord: Simone consuma la sua rivincita

Ancora una volta, quando criticato e messo in discussione, Simone Inzaghi dà il meglio di sé. Ieri un'altra dimostrazione

Ancora una volta, quando criticato e messo in discussione, Simone Inzaghi dà il meglio di sé. Ieri un'altra dimostrazione, dopo la vittoria di Empoli. La sua Inter , quadrata e padrona della partita, batte la Juventus e torna in finale di Coppa Italia.

Come scrive il Corriere della Sera, l'allenatore nerazzurro si è preso una piccola rivincita:

"Inzaghi, applaudito dai tifosi della curva Nord, consuma la sua piccola rivincita, un passo verso la gloria, in attesa della finale del 24 maggio contro Fiorentina o Cremonese con la possibilità concreta di mettere in bacheca il suo quarto titolo interista, il secondo in stagione".