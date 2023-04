Inzaghi: “In finale con pieno merito. Barella e Calhanoglu? Dovrebbero esserci domenica”

Il tecnico nerazzurro commenta così in conferenza stampa il successo contro la Juventus che vale la finale di Coppa Italia

L'Inter è la prima finalista della Coppa Italia 2022/23. Un'altra finale per Simone Inzaghi, che commenta così in conferenza stampa il successo contro la Juventus: "Lavoriamo quotidiananamente per vivere serate come questa. Abbiamo centrato una finale, sappiamo che ci manca un passo in questa competizione, è stata una grandissima serata, insieme ai nostri tifosi che ci hanno incitato dall'inizio alla fine come sempre. Abbiamo perso qualche partita e qualche punto, ma a dire il vero in questo mio periodo interista il popolo nostro è sempre stato con noi, ha gioito e si è arrabbiato quando abbiamo perso partite che si poteva evitare.

Stiamo lavorando sul trovare equilibrio, ma devo essere sincereo: per la partita di oggi ero abbastanza tranquillo, in questi due giorni dopo Empoli abbiamo lavorato bene, concentrati, volevamo una serata così davanti ai nostri tifosi. Si è visto che tipo di squadra siamo, non abbiamo mai concesso campo, sempre concentrati, volevamo fortemente questa vittoria, tutti hanno dato grandissime risposte e dobbiamo continuare a darle perchè sappiamo che mancano ancora partite. Siamo in un'altra finale con pieno merito, vogliamo vivere finali e continueremo a farle.

Barella e Calhanoglu? A caldo erano un po' affaticati, sembrano solo affaticamenti. Il dottore mi ha abbastanza rassicurato, poi devono sempre passare 24 ore. Tutti e due dovrebbero esserci senza problemi per Inter-Lazio di domenica. La mia educazione di fronte alle critiche? Ha fatto bene in questi anni in cui ho allenato. Devo continuare, ma merito dei ragazzi quando viviamo serate del genere. Non dimentichiamo che saremo alla quarta finale, abbiamo dato la possibilità all'Inter il prossimo anno di partecipare a un'altra Supercoppa. Giocare finali deve essere un'abitudine per questa società, che è gloriosa e noi siamo contenti di poter vivere serate così e andare a giocarci trofei importanti".