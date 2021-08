Inzaghi già nel cuore dell’Inter. Il tecnico ha mandato segnali incoraggianti

Il nuovo allenatore dell'Inter si è subito calato nella realtà nerazzurra e i tifosi stanno già esaltando il suo lavoro

"Lo scetticismo non c’è mai stato: Simone Inzaghi era il profilo perfetto per continuare il lavoro di Conte e questo il popolo interista lo ha capito sin da subito. Ma alla fine ciò che conta veramente è il campo, la prestazione, le sensazioni che la squadra sa trasmettere ai tifosi nei 90’. Inzaghi era atteso alla prova più dura, dimostrare sin da subito di essere l’uomo giusto al posto giusto, per permettere all’Inter di continuare ad avere un ruolo da protagonista in A. Le risposte delle prime due giornate sono un segnale incoraggiante e vanno – forse – anche oltre le aspettative di quella parte di tifoseria ancora ferita per gli addii di Conte, Lukaku e Hakimi. Inzaghi ha continuato a lavorare con la serenità di chi sa quello che vuole e come arrivarci, e lo ha fatto vedere con due vittorie tanto diverse quanto promettenti", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Se col Genoa era stato un monologo nerazzurro, ieri contro il Verona l’Inter ha dimostrato anche il carattere della grande squadra, capace di rimontare senza mai farsi prendere dall’ansia del risultato. Il gol di Lautaro è figlio di sessioni infinite di allenamento dove non si trascura un dettaglio: rimessa lunga per la sponda di Dzeko e palla al centro dell’area a premiare lo smarcamento del Toro. Non è solo fortuna. Per il sorpasso finale, poi, Simone ha pescato il talento dalla panchina. Dagli applausi – meritati – alla società in particolare a Marotta e Ausilio, alla carezza per il suo pupillo Correa, rincorso durante l’esultanza per il 2-1 come ai tempi in cui era lui a gonfiare la rete. Ma la cosa che rende ancora più felice Inzaghi è l’entusiasmo del pubblico, che anche ieri lo ha acclamato per tutti i novanta minuti", aggiunge il quotidiano.