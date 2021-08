Inter, Inzaghi: “Bene Lautaro-Dzeko. Correa? Ha tutto, giusto che si goda la doppietta”

Le dichiarazioni del tecnico nerazzurro arrivate ai microfoni di Dazn dopo la sfida contro gli uomini di Di Francesco

Ha corso come un matto per abbracciare i suoi ragazzi. Al gol di Correa, Simone Inzaghi è esploso come tutti i tifosi interisti. Tre punti riacchiappati, dopo lo svantaggio del primo tempo, e punteggio pieno dopo due partite. Il tecnico nerazzurro poi ha parlato ai microfoni di Dazn nel tradizionale post gara:

-Si chiedono tutti cosa ha detto all'Inter nell'intervallo?

Penso che l'Inter abbia approcciato bene alla partita. Abbiamo incassato, subito il colpo, poca mobilità, errori sulle scelte. Poi bisogna anche fare i complimenti al Verona, ha giocato a ritmi forsennati. Ho chiesto lucidità alla squadra, ho detto che probabilmente sarebbero calati gli avversari. Bravi a trovare il gol subito e poi sono arrivati gli altri due.

-Visto che parliamo tutti di Correa, quanto sei contento - oltre che della doppietta - del suo arrivo?

Sono contento per il Tucu. Perché è un giocatore che ancora non ha fatto vedere il suo meglio. Ha tutto. Tecnica, velocità, tiro, potenza. Giusto che si goda la doppietta all'esordio. Un giocatore importante, ci darà grande soddisfazioni.

-Più forti o meno rispetto a chi è andato e chi è tornato?

Hakimi non l'ho visto allenarsi ogni giorno, sappiamo che giocatore è. Lukaku lo ho allenato, devastante, nel pieno della sua maturità farà cose grandissime. Ma la società è stata brava: mi ha messo a disposizione giocatori importanti come Tucu, Dzeko e Dumfries in 15 giorni. Mi avevano detto che dovevano mettere in sicurezza l'Inter. Quello che mi rassicura è il lavoro dei ragazzi ogni giorno. Ho trovato grandi disponibilità e ho capito perché l'anno scorso hanno raggiunto grandi traguardi.

-Vidal e Calhanoglu?

Per un allenatore sia il massimo quanto successo col Genoa e oggi. Ripeto ogni giorno ai miei che è importante più chi entra che i titolari. Arturo è entrato oggi come col Genoa, ma Dimarco, Correa, lo stesso Sensi, hanno fatto bene. Brozovic ha stretto i denti, aveva avuto una brutta distorsione mercoledì e Barella è stato bravo davanti alla difesa nel migliore dei modi e Vidal è entrato alla grande in questue due gare.

-L'addio di Ronaldo aumenta quote scudetto Inter?

Dispiace perché lui e Lukaku sono campioni che lasciano un vuoto nel campionato. I campioni vanno, speriamo ne tornino altri nel nostro campionato. Rimane sempre la competitività nelle partite.

-Dzeko e Lautaro come sono andati?

Bene, non era una gara semplice. Lautaro non pensavo tenesse così tanto il ritmo: ha fatto quattro allenamenti, poi ha avuto un problema che lo ha tenuto fuori 12 giorni, stasera è stato determinante. Edin è stato un riferimento. Manca anche Sanchez, lo stiamo recuperando, è un giocatore importante, all'altezza degli altri tre.

