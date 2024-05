Ennesimo riconoscimento personale per Simone Inzaghi : il tecnico dell'Inter è stato eletto miglior allenatore della Serie A, e domani a Verona riceverà il premio. Un altro traguardo per il coach nerazzurro, a coronamento di una stagione eccezionale. Così scrive Tuttosport: "Simone Inzaghi, domani nel prepartita dell'impegno dell'ultima giornata di campionato sul campo del Verona, riceverà il riconoscimento come miglior allenatore della Serie A 2023-24. [...]

La collezione di Inzaghi, che sembra intenzionato a praticare un turnover moderato nell'undici titolare in campo a Verona, è sempre più ampia. Nelle ultime settimane ha ricevuto tantissimi riconoscimenti. A cominciare dai due più prestigiosi: il Premio Enzo Bearzot a marzo e il Premio Bulgarelli a maggio. Molto gradito per l'allenatore nerazzurro anche il premio ricevuto pochi giorni fa a Piacenza nella Sala monumentale di Palazzo Gotico, sede del municipio della sua città. In quell'occasione era apparso molto emozionato per la presenza dei genitori e il forte legame con la sua terra d'origine.