Tommaso Inzaghi lavora con Pastorello. L’agente: “Ha due doti”

Il Corriere della Sera ha parlato quest'oggi di padri e figli nel calcio. E si è soffermato anche su Tommaso Inzaghi. Il figlio dell'allenatore dell'Inter, che ha studiato a Londra all’Università di Westminster e si è laureato in business e media, è entrato a far parte della P&P Sport Management. Si tratta dell'agenzia di Federico Pastorello .

Di Tommaso, che è nato dalla relazione di Simone Inzaghi con Alessia Marcuzzi, ha parlato proprio il noto procuratore sottolineando: «Conosco da anni la mamma di Tommaso. Lui ha la capacità di coniugare due doti indispensabili nel nostro lavoro. Ha competenze economico-finanziarie e conoscenze linguistiche che sono fondamentali per svolgere la nostra professione. Poi avendo respirato calcio grazie alla sua famiglia ha dimestichezza con le dinamiche che caratterizzano questo mondo. Ed è un mix fondamentale per emergere. In questo momento fa attività di scouting in attesa di sostenere l'esame».