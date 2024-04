Il buon augurio dell'ex difensore nerazzurro che ricorda come in quella stessa data sia arrivato in passato un titolo importante per il club interista

Marco Materazzi pensa allo scudetto nel derby. Manca ancora la partita con il Cagliari e poi arriverà la sfida contro il Milan e quella potrebbe essere la sera giusta per cucire lo scudetto sulla maglia dell'Inter . I giocatori nerazzurri hanno spiegato a gran voce che quello che conta è vincere e non importa quando ma l'ambiente spinge e spera.

L'ex difensore interista poi sottolinea come, se arrivasse il titolo il 22 aprile, non sarebbe la prima volta. Perché il 22 aprile del 2007 i nerazzurri vinsero due a uno a Siena e regalarono all'Inter il 15esimo scudetto. In quella partita Materazzi segnò una doppietta. In panchina c'era Mancini e in quella formazione giocavano anche Zanetti e Cambiasso che sono nel video postato da Matrix e che è stato registrato sull'aereo verso la Georgia, durante l'ultima amichevole delle leggende nerazzurre. Cantavano "la capolista se ne va...". "Loading, stellina. Occhio, non sarebbe la prima volta. 22/4/2007", ha scritto Marco e ha ricordato a tutti proprio quella partita storica.