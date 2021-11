L’Inter vuole mandare un messaggio al campionato. Inzaghi cerca la gara della svolta

Il tecnico dell'Inter vuole battere il Napoli e rilanciarsi in campionato, dopo aver fallito la vittoria negli altri scontri diretti

"Simone Inzaghi cerca la gara della svolta e il primo successo in uno scontro diretto da quando siede sulla panchina interista. L’amarezza per le vittorie sfumate contro Atalanta, Juve e Milan, tutte anche a causa di un rigore (quelli sbagliati da Dimarco e Lautaro contro Dea e nel derby, o quello assegnato nel recupero ai bianconeri e trasformato da Dybala) è ancora viva. Con quei tre successi oggi la classifica avrebbe un altro senso. E lo avrebbe anche la sfida contro il Napoli, che invece ora è gara senza appello. L’orgoglio dei campioni in carica a caccia di una vittoria che possa essere da trampolino nella rimonta scudetto, ma l’ambizione di dimostrarsi ancora i più forti in Italia e di lanciare un messaggio inequivocabile al campionato si scontro con lo spauracchio Osimhen. Oggi il nigeriano rappresenta per il Napoli ciò che nelle passate due stagioni è stato Lukaku per l’Inter: l’uomo in più, la punta dirompente e travolgente capace di abbattere ogni ostacolo sulla via per la vittoria", si legge su La Gazzetta dello Sport.