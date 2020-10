Lazio, Inzaghi: “Grande gara, soddisfatto. Immobile? Ha sbagliato, ma Vidal ha provocato”

Termina 1-1 la sfida tra Lazio e Inter. Simone Inzaghi, ai microfoni di DAZN, analizza così il match: “Abbiamo avuto tre cambi forzati, abbiamo probematiche in difesa, però i ragazzi hanno dimostrato grande carattere e grande orgoglio. Sono soddisfatto, prima del loro gol abbiamo creato tante occasioni contro una squadra fortissima, che sappiamo che mercato ha fatto, che allenatore e che giocatori ha. In piena emergenza abbiamo fatto una grande gara. Penso che nel primo tempo siamo partiti bene, creando 2-3 occasioni dove dovevamo essere più cattivi. Poi, come succeso contro l’Atalanta, alla prima volta che sono entrati in area abbiamo subito gol e la squadra ne ha risentito. Abbiamo dei problemi oggettivi, che sapevamo che avremmo avuto nelle prime partite, con giocatori fuori. Probabilmente Atalanta e Inter avremmo voluto affrontarle più avanti. Adesso abbiamo 15 giorni, speriamo di recuperare qualcuno. Sono convinto che con i nuovi acquisti sarà anche quets’anno una Lazio che farà divertire. Parolo centrale di difesa? Gli faccio i complimenti, è stato bravo. È un ragazzo molto intelligente, fa tutto quello che gli chiedo, ma tornerà a fare la mezz’ala. Sapevo di avere delle problematiche, se ne sono aggiunte in più, ho perso un giocatore importante come Luis Felipe, si sono aggiunti oggi Radu e . Il rosso a Immobile? L’ho rivisto, mi ha detto che è stato provocato. Sa di aver sbagliato, ma prima c’è stata una provocazione di Vidal, che è stato molto più furbo. Juventus-Napoli? Sapevamo che con l’arrivo dell’autunno sarebbero aumentati i casi. Sono abbastanza fiduxcioso, rispetto a marzo le autorità ssanno come agire, è un problema che c’è e dobbiamo sconiggerlo al più presto“.