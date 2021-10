GdS – Nazionali, per la pausa di novembre c’è una “piccola consolazione” per Inzaghi

Inzaghi riabbraccerà gli argentini e Vecino venerdì sera, mentre Sanchez e Vidal saranno a Roma solo sabato

Il gol di Lautaro in Nazionale evidenzia la centralità del Toro anche per l'Argentina, anche se Inzaghi spera di riabbracciare il prima possibile i sudamericani in vista della sfida con la Lazio. L'Inter ha organizzato un volo charter per permettere a Lautaro, Correa e Vecino di arrivare a Roma già venerdì sera, mentre i cileni Sanchez e Vidal saranno nella Capitale solamente sabato, il giorno stesso della partita.