Inter, Pinetina svuotata: chi tornerà utile tra i giocatori rimasti? I Nazionali…

Darmian è il giocatore, tra quelli rimasti con Inzaghi, che finora è stato impiegato di più e anche con la Lazio si giocherà il posto con Dumfries

Eva A. Provenzano

La questione Nazionali sarà un problema con il quale Inzaghi dovrà fare i conti durante la preparazione della partita contro la Lazio, sua ex squadra. L'Inter ha lasciato partire dalla Pinetina 15 giocatori per rispondere alle chiamate delle varie federazioni. Cinque giocatori in particolare potrebbero avere problemi al rientro perché le ultime gare delle loro Nazionali si giocheranno a ridosso del sabato, quando in Italia sarà tempo per i nerazzurri di affrontare la formazione guidata da Sarri. Fischio d'inizio sabato 16 ottobre alle ore 18.

Sanchez e Vidal potrebbero ancora essere a disposizione del Cile alle 2, ora italiana, del 15 ottobre per la gara contro il Venezuela. Lautaro (che salterà per affaticamento la partita col Paraguay) e Correa, se l'Argentina non li liberasse prima, sarebbero ancora a disposizione del loro ct, Scaloni, per la gara dell'1:30 di notte (ora italiana) contro il Perù. Stesso problema per Vecino che con l'Uruguay potrebbe giocare il 15 ottobre alle 2:30, nella notte italiana, la partita dell'Uruguay con il Brasile. Il problema non si porrebbe se le Federazioni riuscissero a trovare un accordo per fare in modo che l'ultima gara della pausa possano disputarla solo i giocatori 'di casa' e se lasciassero ripartire prima, magari con un volo charter, i calciatori che giocano nei club europei.

Chi è rimasto

Intanto a Skysport si sono chiesti tra i calciatori rimasti alla Pinetina quali potrebbero trovare spazio nella partita contro i biancocelesti.

I minuti giocati finora da Darmian parlano chiaro sull'utilità del calciatore italiano che anche con la Lazio si giocherà un posto da titolare con Dumfries: finora l'ex Manchester ha giocato 7 volte per 481 minuti. Sono rimasti alla Pinetina anche Handanovic, Ranocchia, Kolarov e D'Ambrosio i difensori che potrebbero dare una mano a Skriniar, de Vrij e Bastoni a rifiatare. Ma non partiranno da titolari nella gara contro i biancocelesti. Gagliardini, con Sensi infortunato, Vidal e Vecino impegnati in Nazionale e alle prese con il fuso orario, potrebbe sostituire Calhanoglu che non è ancora riuscito a trovare continuità di rendimento con l'Inter in questa prima parte della stagione. Il centrocampista italiano finora ha collezionato solo tre presenze per un totale di 32 minuti, ma potrebbe tornare utile al mister in un momento in cui i cambi giusti possono fare la differenza. A lui cogliere un'eventuale chance al meglio.

(Fonte: Skysport)