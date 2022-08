Inzaghi schiera l’Inter migliore in vista di Lecce: Skriniar titolare. La difesa…

Prove generali. Questa sera, in occasione dell'amichevole contro il Villarreal, Inzaghi schiererà l'Inter migliore verso l'esordio in Serie A

Prove generali. Questa sera, in occasione dell'amichevole contro il Villarreal, Simone Inzaghi schiererà l'Inter migliore in vista dell'esordio in campionato contro il Lecce di sabato prossimo. Scrive Tuttosport:

"Nel frattempo però, Skriniar è pronto a riprendere il suo posto. Il difensore ha perso l’inizio della preparazione per un grave infortunio rimediato con la Nazionale a inizio giugno e, dopo aver disputato mezz’ora il 30 luglio contro il Lione e raddoppiato il minutaggio mercoledì ad Appiano nel test con la Pergolettese, stasera partirà dall’inizio. Inzaghi, infatti, vuole testare la squadra titolare in vista del Lecce, ritrovare gli equilibri che hanno reso la difesa dell’Inter la migliore degli ultimi tre campionati - 103 gol subiti contro i 118 di Milan e Juventus e i 122 del Napoli nello stesso periodo - e l’esame Villarreal sarà di quelli tosti. E’ vero che gli spagnoli sono allo stesso livello di preparazione dell’Inter - inizieranno la Liga il 13 agosto contro il Valladolid -, ma sono reduci da un’estate di ottimo livello, senza sconfitte e con vittorie di prestigio contro Southampton (2-1), Psv (2-1) e Borussia Dortmund (2-0). Tre giorni fa hanno sconfitto 3-1 il Levante, per un bilancio complessivo di 12 gol segnati in sette amichevoli".