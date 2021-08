Il Giornale – Prima di A, stecca solo Allegri. Inzaghi, zitto zitto…

Pagelle per gli allenatori all'esordio nel nuovo campionato. Per il tecnico interista stesso voto di Mourinho

"Chi lo scudetto dovrà difenderlo, anche se conquistato da un altro, è Simone Inzaghi. Su di lui c’erano dubbi eperplessità perché le pressioni della piazza interista sono altissime, l’eredità di Conte è pesante e il clima di parziale smobilitazione finito con gli addii di Lukaku e Hakimi faceva pensar male. Invece zitto zitto Inzaghi ha lavorato sul gruppo, puntato sul mix tra nuovi e vecchi ed è partito come meglio non avrebbe potuto. Dominando e mostrando un gioco divertente in cui la mano del tecnico si è già vista. Anche se il Genoa visto a San Siro non è stato avversario all’altezza. Voto7,5".

Stesso voto di Mourinho che ha esordito in maniera 'Special' sulla panchina della Roma. 7 per Sarri che ha già mostrato il suo gioco e stesso voto per Spalletti che ha messo in campo un Napoli quadrato e solido. In pratica alla prima ha steccato solo Allegri. 5.5 il voto per lui: non era l'esordio del suo Juve bis atteso dai tifosi.