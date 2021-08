Correa-Inter, affare fatto: stasera a Milano, i dettagli dell’accordo con Lotito

Joaquin Correa lascia la Lazio per approdare all'Inter: grazie al lavoro dell'agente Lucci, Inzaghi ora ha il suo attaccante

"Siamo al traguardo, l’Inter ha messo le mani su Joaquin Correa al termine di un giorno - un pomeriggio, per la verità - decisivo per azzerare le distanze con la Lazio". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito all'accordo tra Inter e Lazio per Correa: si parla di un'intesa raggiunta sulla base di 31 mln di euro complessivi, divisi in 5 mln di prestito oneroso, 25 di riscatto obbligatorio e uno di bonus. Merito anche del lavoro di mediazione dell'agente Lucci, capace di portare avanti una trattativa complicata, visto che i rapporti tra i due club sono ai minimi storici dopo l'affaire Inzaghi.

Correa, che firmerà un quadriennale a 3,5 mln netti a stagione, aspetta il via libera per approdare a Milano e non è da escludere che possa arrivare già stasera, per poi allenarsi domani alla vigilia di Verona-Inter. L'argentino era ed è sempre stata la prima scelta, anche più di Thuram - ai box per 2 mesi - e Belotti, per il quale i nerazzurri non hanno mai affondato il colpo. "Nerazzurri e granata si sono peraltro sentiti anche ieri sera, con l’Inter che ha di fatto informato i granata della chiusura imminente sul fronte Correa. L’attacco di Inzaghi è invece ora numericamente a posto", spiega la Rosea che non esclude un ulteriore colpo: dipende dalle condizioni di Alexis Sanchez. Nel caso il cileno non dia garanzie, i nerazzurri potrebbero optare per Scamacca.