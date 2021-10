Moviola Lazio-Inter, CdS: Dimarco, Irrati applica il regolamento. Ha una colpa

Grandi polemiche dopo il secondo gol biancoceleste, con il fischietto toscano che non interrompe il gioco nonostante un uomo a terra

Polemiche a non finire durante Lazio-Inter. Tutto nasce dal secondo gol biancoceleste, realizzato nonostante Dimarco fose rimasto a terra dopo un duro scontro con Lucas Leiva. Il Corriere dello Sport, nella sua moviola, promuove comunque l'operato dell'arbitro Irrati: "Da un punto di vista regolamentare, l'azione che ha segnato Lazio-Inter - quella della rete del 2-1 - è perfettamente regolare e onestamente poco, nello specifico, si può imputare all'internazionale Irrati. L'arbitro di Pistoia dirige bene, forse nell'occasione della rissa non dimostra la stessa severità avuta poi a fine gara con Luiz Felipe, ma i due rigori ci sono entrambi. [] Irrati ha una sola colpa: non aver estratto almeno un paio di rossi. Sull'uomo a terra, però, ha applicato il regolamento: Dimarco non resta a terra per un colpo alla testa o un infortunio grave".