Diretta LIVE Lazio-Inter 0-1: Handanovic decisivo su Basic

L'Inter di Simone Inzaghi fa visita alla Lazio di Maurizio Sarri per l'ottavo turno del campionato di calcio di Serie A Tim

ROMA - Inzaghi contro il suo passato. Torna il campionato dopo la sosta per gli impegni delle nazionali e i nerazzurri - ancora in trasferta - affrontano la Lazio di Maurizio Sarri alle 18.00. Il tecnico interista dovrà fare i conti con i sudamericani, gli ultimi a rientrare alla base e punta tutto su Perisic come partner offensivo accanto a Dzeko. A centrocampo si rivede Gagliardini con Dimarco e Darmian e sulle corsie esterne. In difesa tutto confermato con Skriniar-De Vrij-Bastoni a guardia di Samir Handanovic.