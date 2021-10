Italia-Belgio: 2-1. Gli Azzurri terzi in Nations League: Barella, gol al volo

Il giocatore nerazzurro ha segnato nella sfida per il terzo-quarto posto del torneo UEFA

Lukaku non c'era. Barella sì e si è visto. Il giocatore dell'Inter ha segnato un gol bellissimo, al volo, contro il Belgio ed ha sbloccato la partita che valeva il terzo posto in Nations League. Dopo la sconfitta (in 10 contro 11) con la Spagna, gli Azzurri di Mancini tornano alla vittoria nella partita contro il Belgio, che si è giocata a Torino, all'Allianz Stadium.

Due a uno il risultato finale con una buona prestazione di Bastoni, l'altro interista in campo, e Barella. Il centrocampista sardo ha sbloccato il risultato con una rete al volo e al bacio (dopo tanti tentativi in nerazzurro il gol è arrivato proprio oggi, a dimostrare che certe cose lui nelle corde ce le ha, devono solo riuscire). Chiesa si è procurato il rigore che Berardi ha segnato portando il risultato sul due a zero. Da un errore in copertura è nato il gol del Belgio con De Katalaere che si è trovato vis a vis con Donnarumma e gli ha fatto passare la palla tra le gambe. Ricomincia la conta delle vittorie dopo 37 risultati utili inanellati dalla squadra del Mancio nella sua gestione e interrotti qualche giorno fa dalla Spagna.