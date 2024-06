Anche per il Corriere della Sera, Davide Frattesi è stato il migliore in campo per l'Italia nell'amichevole contro la Bosnia: "Al terzo tentativo da incursore specializzato si inventa un piattone volante e segna il quinto gol in azzurro, il quarto con Spalletti: al di là della confidenza con la porta, piace la sua connessione con l'amico Scamacca. Candidato forte per un posto da titolare", si legge nel commento al voto (7).