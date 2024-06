Frattesi - una sorta di titolare aggiunto anche per Spalletti in Nazionale - per l'Inter è un intoccabile, una colonna della squadra del presente e del futuro

Marco Astori Redattore 10 giugno 2024 (modifica il 10 giugno 2024 | 08:20)

Il gol di ieri sera con l'Italia conferma ancora una volta il grandissimo senso del gol di Davide Frattesi, caratteristica non sempre semplice da trovare in un centrocampista. Ecco perché l'Inter, nonostante il classe '99 piaccia molto alla Roma, è assolutamente intenzionata a blindarlo. Scrive Tuttosport: "La Roma sul mercato cerca uno o due centrocampisti, in particolare delle mezzali. Andrà via Renato Sanches e, se arriverà la proposta giusta, sarà ceduto pure Aouar. Per completare un reparto composto quindi da Cristante, Paredes e capitan Pellegrini (più Bove e Baldanzi), De Rossi vorrebbe centrocampisti di gamba, box-to-box, come, appunto, Frattesi. Fra il volere e il fare, però, come noto, ce ne passa e l’Inter oggi non intende assolutamente trattare la partenza di un punto fermo della squadra. Perché se è vero che Frattesi ha disputato solo 11 partite da titolare, per Inzaghi rimane comunque una sorta di dodicesimo uomo. Quando stava bene, ha sempre giocato - 42 presenze totali - e il suo apporto è stato decisivo con 8 reti e 5 assist fra campionato e coppe.

Ovvio che Frattesi si aspetti di avere maggiori opportunità nella prossima annata, quando comunque l'Inter avrà più partite da affrontare, fra la nuova Champions e il Mondiale per club nel giugno 2025. Naturalmente ci sarà uno Zielinski in più, ma è anche lecito attendersi un fisiologico calo del 35enne Mkhitaryan. Insomma, Frattesi - una sorta di titolare aggiunto anche per Spalletti in Nazionale - per l'Inter è un intoccabile, una colonna della squadra del presente e del futuro. Cosa potrebbe cambiare le carte in tavola? Come dicevamo, un'offerta indecente, perché l'Inter, nonostante i propositi di Oaktree di non cedere i migliori giocatori, è un club che non può esimersi dall'ascoltare proposte di un certo livello. Dunque quanto servirebbe per far traballare i nerazzurri? Almeno 45 milioni, che per la Roma significherebbero circa 35, calcolando i 10 che incasserà dal famoso 30%. Dalla capitale arriverà un assegno del genere? Difficile".