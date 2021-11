Italia, Mancini: “Non un gran sorteggio. Poteva andare meglio, ma siamo fiduciosi”

Il c.t. azzurro commenta il sorteggio che vedrà l'Italia affrontare in semifinale la Macedonia

Sarà la Macedonia la squadra che l'Italia affronterà in semifinale, poi una tra Portogallo e Turchia. Sorteggio non semplice per gli azzurri come conferma lo stesso c.t. Roberto Mancini: "Non è che sia un gran sorteggio, poteva andare un po' meglio. Sia noi che Portogallo dovremo prima vincere una partita. Si tratta di gare secche, le difficoltà ci sono sempre. Siamo sempre fiduciosi e positivi. La Macedonia ha fatto un buon gruppo di qualificazione, dovremo fare una grande partita. Poi vedremo cosa accadrà in finale. Il Portogallo? Come noi avremmo voluto evitare loro, allo stesso modo il Portogallo avrebbe evitato volentieri l'Italia".