Qual. Qatar 2022, tutto facile per l’Italia: 2-0 all’Irlanda del Nord. Mezz’ora per Barella

Tutto facile per l'Italia di Roberto Mancini nella gara di qualificazione ai Mondiali in Qatar del 2022 giocata allo stadio Tardini di Parma contro l'Irlanda del Nord. Gli azzurri, infatti, si sono imposti senza soffrire troppo con il più classico dei 2-0. Le reti tutte nel primo tempo: dopo nemmeno un quarto d'ora, è Berardi a portare in vantaggio l'Italia. Al 38', invece, il raddoppio di Immobile, con tanto di esultanza liberatoria.