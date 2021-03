Icardi: “Inter? Volevo restare al PSG, contento del riscatto. Qui posso vincere titoli”

Mauro Icardi, intervistato dai canali ufficiali del PSG, è tornato sul trasferimento a Parigi dall'Inter a titolo definitivo

RISCATTO DALL'INTER - "Quando sono arrivato in prestito ho fatto di tutto per essere decisivo e aiutare la squadra con i miei gol. È stato un buon anno. Sono quindi molto felice che il club abbia deciso di riscattarmi e che mi abbia offerto di continuare qui per i prossimi quattro anni. Per me è un onore e motivo di orgoglio, come ho detto il primo giorno del mio arrivo a Parigi. Mi trovo bene qui, in una grande squadra che vince titoli. Questo è ciò che cerca un giocatore".