CorSera – Italia senza gioco e senza idee. Non va neppure vicina a…

Un'Italia opaca, senza gioco e senza idee. Questo il giudizio dell'edizione odierna del Corriere della Sera sulla prestazione degli azzurri

"La squadra che ha vinto l’Europeo appena quattro mesi fa, che ha rimontato diciassette posizioni nel ranking Fifa e che negli ultimi tre anni ha perso una sola partita su 41, il Mondiale in Qatar se lo dovrà guadagnare alla roulette dei playoff alla fine di marzo. Mentre la Svizzera rifila quattro gol alla Bulgaria, sorpassando i manciniani all’ultima curva, l’Italia stanca, grigia, senza gioco e senza idee, non sfonda il muro verde dell’Irlanda. Per vincere serve fare gol. Noi non ci andiamo neppure vicino. Né con il tridentino leggero, la scelta iniziale, né con i centravanti, Belotti e Scamacca".