Italia, Spalletti chiama Lazzari e Biraghi: la lista dei convocati per Macedonia del Nord e Ucraina

Ci sono anche Manuel Lazzari e Cristiano Biraghi nella lista dei convocati di Luciano Spalletti in vista di Italia-Macedonia del Nord, in programma venerdì allo stadio Olimpico di Roma, e Ucraina-Italia, che si giocherà lunedì 20 a Leverkusen.

Le due gare sono valide per il gruppo C di qualificazione a Euro 2024, in programma la prossima estate in Germania.