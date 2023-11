Dimarco, dopo il gol folle il rinnovo: pronto per la firma, i dettagli su ingaggio e durata

"... Ha citato ogni scalino percorso per arrivare in cima, un lungo e faticoso romanzo di formazione per tornare a casa. E adesso, a 26 anni appena compiuti, non ha l’aria di chi voglia accontentarsi. Il nuovo contratto a 4 milioni l’anno fino al 2027-28, conservato in un cassetto di viale della Liberazione e pronto alla firma, certifica lo status dentro al club. E pure fuori".