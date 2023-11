Italia U19, sconfitta di misura contro la Svizzera: ancora in campo Di Maggio

L'Italia tornerà in campo martedì 21 novembre (ore 18) alla Borås Arena contro i padroni di casa della Svezia, che hanno pareggiato 0-0 nel pomeriggio contro il Liechtenstein. In virtù di questo risultato, agli Azzurrini basterà non perdere contro i pari categoria svedesi per accedere alla fase élite della manifestazione alla quale si qualificheranno le prime due di ciascun girone più la miglior terza. La fase finale dell'Europeo, invece, è in programma dal 15 al 28 luglio in Irlanda del Nord.