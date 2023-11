Italia U19, travolto il Liechtenstein: 7-0 il finale, 90 minuti per Di Maggio

Il centrocampista dell'Inter è rimasto in campo per tutto il corso del match degli Azzurrini del ct Corradi

Grandissima prestazione della Nazionale Under 19 campione d'Europa in carica, che a Borås (Svezia) rifila un pesantissimo 7-0 al Liechtenstein nella partita d'esordio della prima fase di qualificazione all'Europeo. Gli Azzurrini, dopo essere passati in vantaggio con Mattia Mannini (Roma) in avvio, raddoppiano dieci minuti più tardi con Alessio Vacca (Juventus) prima di chiudere definitivamente i conti nella ripresa con Lorenzo Anghelè (Juventus), autore di una tripletta, Luca Lipani (Sassuolo) e Wisdom Amey (Bologna).