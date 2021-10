Italia, Zoff: “L’Europeo vinto mi fa pensare che abbiamo una chance anche per il Mondiale”

In una lunga intervista al quotidiano spagnolo El Pais, l'ex portiere torna sulla vittoria dell'Italia all'Europeo

Intervistato da El Pais, Dino Zoff torna sulla vittoria dell'Italia all'Europeo. "L'Italia ha un'ottima generazione di giocatori. Nel calcio non si vince mai senza grandi giocatori e la risposta all'Europeo mi fa pensare che abbiamo una chance anche per il Mondiale. La stessa cosa che è successa in Spagna, Germania, Francia. Non è facile, ma almeno questa Italia ha la possibilità di pensare di poter vincere. La Spagna ne ha fatti tre di fila, Europeo, Mondiale, Europeo", dice l'ex portiere.

"Il calcio della nazionale è sempre diverso dal calcio di squadra. Abbiamo l'esempio della squadra inglese che ha raggiunto la finale degli Europei, ma mai dal punto di vista calcistico è stata al livello della Premier che annovera i migliori giocatori del mondo. È chiaro che la nostra Nazionale ricrea entusiasmo nel nostro campionato, ma non è un'equazione così semplice. Si dice molto che in Italia sia cambiato il modo di giocare. È vero che ci sono allenatori che scommettono su uno stile, ma non credo sia così tanto come si dice. Non è sempre così. Si parla di possesso palla, ma non è qualcosa di così spettacolare in tutte le squadre. Dipende da chi lo fa. Non è la stessa cosa se la palla è tenuta dal Barcellona dei bei vecchi tempi, rispetto a un'altra squadra di qualità inferiore. Tutto dipende dai giocatori che hai. Se hai Messi, Iniesta, Xavi... è diverso".