Zoff: “Scudetto? L’Inter ha buone possibilità. Napoli ok, ma con la coppa d’Africa…”

Intervenuto a Un Giorno da Pecora, l'ex portiere e ct dell'Italia ha detto la sua sul campionato italiano

E il vecchio numero 1 dei rossoneri, Gigio Donnaruma? ''E' molto forte''. Più forte di quanto lo era lei? ''Da giovane rispetto a me sì, poi bisognerà vedere come sarà a 40 anni...''. Gli stipendi ai suoi tempi erano molto diversi: Donnarumma oggi guadagna 12 milioni di euro l'anno. In tutta la sua carriera ha guadagnato quella cifra? ''Si, ma non molto di più però. D'altra parte erano altri tempi'', ha concluso a Rai Radio1 il campione del mondo. (SprAdnkronos)