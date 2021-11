Fiorentina, Italiano: “Vlahovic? Vediamo a gennaio. Rigore Juve? No comment”

Ai microfoni di DAZN, Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, parla così dopo la gara contro la Juventus

"Non commento gli episodi, parliamo della partita. Potevamo portare a casa il punto, c'è grande amarezza perché abbiamo fatto una grande partita fino all'espulsione. Per l'ennesima volta contro una grande non facciamo risultato ma prestazione e atteggiamenti sono stati ottimi. Meritavamo un punto per quanto fatto vedere".