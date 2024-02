Le parole del giornalista: "Questo calendario è il frutto anche della Supercoppa giocata in Arabia, per l’Atalanta si prospetta un vero e proprio tour de force"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Xavier Jacobelli, giornalista, ha parlato così in vista di Inter-Atalanta di questa sera: “Questo calendario è il frutto anche della Supercoppa giocata in Arabia, per l’Atalanta si prospetta un vero e proprio tour de force dove andrà inserito anche l’ottavo di finale di Europa League, fortunatamente però Gasperini può contare su una rosa molto ampia. L’Atalanta sa però di affrontare una squadra fortissima ed è reduce da una partita complicata contro il Milan dove però ha saputo tenere botta".