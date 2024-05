Jacobelli: “Capziose le polemiche contro l’Inter dopo il Sassuolo. Inzaghi…”

"L’anno prossimo andrà ancora peggio. La moltiplicazione degli infortuni non è un castigo divino, ma dipende proprio dall’aumento esponenziale degli impegni. Quando andranno in vacanza i giocatori nel 2025? Qui mi aggancio per dire che non trovo nulla di strano che la Fiorentina abbia fatto un turnover massiccio prima della semifinale di ritorno di Conference League".