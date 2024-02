Cosa ha detto Inter-Juventus di domenica sera?

“Inzaghi sta valorizzando al massimo la rosa che gli ha messo a disposizione la società, che in questo momento è la più forte della Serie A. La Juventus sta attraversando un percorso di crescita e devi superare degli esami di maturità come quello di San Siro. La Juve non ha superato questo esame, ma ciò non blocca la crescita di una squadra che è l’unica a tenere il passo dell’Inter".