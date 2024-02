Come già annunciato dal club nerazzurro, sabato l’Inter indosserà una maglia speciale in edizione limitata contro la Roma con i nomi dei calciatori scritti in caratteri cinesi e i numeri di maglia personalizzati con il logo del Chinese New Year 2024 per celebrare il Capodanno cinese e l’anno del drago, che inizia proprio il 10 febbraio.