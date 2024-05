Credo che Conte e Pioli possano essere i più papabili per la panchina del Napoli. Diversi tecnici saranno al centro del mercato in estate. Se De Laurentiis dovrebbe lasciare qualche quota di potere se arrivasse Conte? Conoscendo la metodologia di lavoro dell’allenatore e soprattutto quanto esiga il rispetto della sua piena autonomia decisionale, si tratterebbe anche di una svolta tra i rapporti tra il presidente del Napoli e i tecnici che hanno guidato il Napoli.

Le coppe europee? In questa stagione sicuramente le italiane possono vincere Europa League o Conference League. Non dimentichiamo la finale raggiunta l’anno scorso dall’Inter. I posti in Champions potrebbero diventare 6 se una tra Roma e Atalanta vincessero l’Europa League non arrivando quinta".