Jiangsu, in centomila nei centri Suning per assistere alla gara. E arrivano premi ai tifosi

Sono stati tanti gli utenti che hanno seguito la finale dello Jiangsu Suning contro il Guangzhou Evergrande di Cannavaro. La vittoria del campionato cinese è stata motivo di vanto per il proprietario del club che è lo stesso dell’Inter. Zhang Jindong ha ringraziato la squadra per il traguardo raggiunto. I giornali cinesi parlano di premi anche per gli affezionati tifosi della squadra di Miranda ed Eder. Tantissimi, dicevamo, i fans che avrebbero seguito la sfida su streaming su PPSports e Suning.com, ma si parla anche di circa 100mila tifosi che hanno seguito la gara nei negozi della catena, distribuiti su tutto il territorio, che sono stati chiusi per l’occasione.

Dopo la vittoria della Super League è previsto che Suning possa regalare agli utenti appassionati di sport del sito Suning.com ordini gratuiti. Grazie alla collaborazione tra la piattaforma streaming di Suning e il sito ufficiale dell’azienda di Zhang sono state distribuite a 10mila tifosi le card per l’abbonamento annuale al canale.

(fonte: sohu.com)