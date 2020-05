TMW – Joao Mario, le richieste dell’Inter scoraggiano il Marsiglia: a Milano sperano di…

Non c’è pace per Joao Mario: il centrocampista portoghese, dopo una stagione in prestito alla Lokomotiv Mosca, è stato scaricato anche dal club russo, e farà quindi ritorno all’Inter. L’ex Sporting Lisbona, pagato 45 milioni di euro nell’estate del 2016, non rientra nei piani dei nerazzurri, che stanno cercando nuovi acquirenti: secondo tuttomercatoweb.com, sul giocatore ci sarebbe il Marsiglia allenato dal connazionale Andre Villas Boas, ma le richieste interiste al momento non lasciano spazio a eventuali trattative.

Marotta e Ausilio, che contavano di incassare i 18 milioni di euro del riscatto dalla Lokomotiv Mosca, sperano quanto meno di coprire i costi residui del portoghese, ancora a bilancio per circa 15 milioni e con uno stipendio che si aggira sui 5,5 milioni lordi.