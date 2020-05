Joao Mario torna all’Inter. Non c’è accordo con la Lokomotiv, dopo il 30 giugno il rientro a Milano

In attesa di capire cosa succederà coi contratti dei giocatori, dopo l’allungamento della stagione sportiva, dalla Russia arrivano novità importanti sulla situazione di Joao Mario. Secondo il portale russo SE, infatti, il centrocampista portoghese lascerà la Lokomotiv dopo il 30 giugno, una volta terminato il contratto di prestito stabilito con l’Inter.

Il ds della Lokomotiv Andrei Losyuk ha tentato di negoziare con l’inter per permettere a Joao Mario di giocare con la Lokomotiv fino al termine della stagione in Russia. I negoziati, però, non hanno avuto successo. Il diritto di riscatto era stato stabilito in 18 milioni di euri, ma la Lokomotiv non potrà confermare il portoghese per l’alto costo e il centrocampista farà ritorno a Milano.