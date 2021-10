Jovic pallino di Ausilio. “Fuori dal progetto Real Madrid, Inter fiduciosa: i dettagli”

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è Luka Jovic il primo scelto dall'Inter per rinforzare la rosa a gennaio

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è Luka Jovic il primo scelto dall'Inter per rinforzare la rosa a gennaio. "L’identikit è tracciato: l’Inter andrà su un calciatore pronto, che ha già conosciuto palcoscenici importanti. Non un giovane, non è gennaio il tempo giusto per quei tipi di investimenti. Luka Jovic, pur avendo una carta d’identità molto interessante (classe 1997), è un attaccante che rientra in questa categoria", ribadisce il quotidiano che rimarca come Ausilio abbia seguito e stia seguendo il 24enne centravanti già da anni, accostato all'Inter già nelle precedenti finestre di mercato.