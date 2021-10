Inter, a gennaio Nandez e Jovic? C’è fiducia ma anche una “condizione necessaria”

Le parole di Marotta dal Festival dello Sport di Trento sono indicative: l'Inter ambisce alla seconda stella

Matteo Pifferi

Le parole di Marotta dal Festival dello Sport di Trento sono indicative: l'Inter ambisce alla seconda stella ma è pronta ad intervenire nel mercato di gennaio per portare rinforzi alla rosa di Simone Inzaghi. "Con tutte le difficoltà del caso - inutile aspettarsi investimenti -, con una condizione necessaria che però sembra oggi la soluzione più probabile. Ovvero l’addio di Alexis Sanchez: il cileno non è nuovo a uscite polemiche, l’Inter è abituata a raccogliere i suoi sfoghi più o meno con cadenza fissa, chiedere ad Antonio Conte per conferma. L’ipotesi risoluzione va dunque tenuta in grande considerazione. E aprirebbe le porte all’arrivo di un sostituto ad Appiano", anticipa La Gazzetta dello Sport.

Jovic

Per l'identikit del sostituto, i nerazzurri puntano su un giocatore già pronto e il nome di Luka Jovic è tra i primissimi nel dossier di Marotta e Ausilio. L'ex Eintracht sta vivendo una stagione complicata a Madrid, sponda Real, con pochissima considerazione da parte di Ancelotti e finora ha giocato solamente 84'. "A Madrid ha un ingaggio da 5 milioni netti, meno di quanto percepisce oggi Sanchez nell’Inter. Ma soprattutto, l’Inter è fiduciosa di strappare al Real una condizione favorevole, ovvero un prestito che non sia impegnativo, dunque senza obblighi di riscatto. In fondo, quanto già accaduto un anno fa: il Real lo diede in prestito all’Eintracht, lo stesso club dal quale lo acquistò nel 2019. L’Inter punta sulla stessa formula. E in casa si metterebbe un calciatore in grado di sostituire Dzeko qualora il bosniaco dovesse attraversare un periodo di scarsa forma", conferma La Gazzetta dello Sport.

Nandez

Un altro nome da monitorare per gennaio è quel Nahitan Nandez che sembrava già preso in estate, prima del dietrofront di Giulini. Eppure l'uruguayano ha strappato una promessa al presidente sardo e potrebbe lasciare la Sardegna nel mercato invernale. Giulini valuta Nandez ancora 30 mln (come a giugno) ma "l’Inter ha margini di manovra per costruire un’operazione a lunga scadenza, per intenderci sulla falsariga di quella messa in atto dalla Juventus con Locatelli. O comunque, prevedendo un prestito oneroso (in estate il Cagliari ne chiedeva 5) e un riscatto che non sia il prossimo giugno, ma dopo 18 mesi, quindi giugno 2022", spiega la Rosea che ripropone il nome di Satriano, che potrebbe andare in prestito al Cagliari come parziale contropartita di una trattativa complicata ma che, col giusto incastro, potrebbe anche definirsi.