"Non meritava di uscire, ma l'Atletico Madrid sa come giocare questa competizione, vanno fatti i complimenti anche a Simeone, che sa come affrontare certe partite. Dopo il pareggio dell'Atletico bisognava soffrire. Depay è stato l'uomo della partita: ha cambiato la gara con tanta fame. Tutte le sconfitte come questa servono per il futuro".