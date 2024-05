Juric: “Prima partita ‘rubata’ da quando sono a Torino. Lazaro è meglio…”

Ai microfoni di DAZN, Ivan Juric commenta la vittoria in rimonta del suo Torino contro il Verona e non soltanto: “Grande cuore? Per la prima volta da quando sono a Torino l’abbiamo ‘rubata’ oggi. Non mi è piaciuta la squadra, non ha fatto bene, ma quei 10/15 minuti abbiamo avuto grande slancio, bravissimi i ragazzi dalla panchina oggi. Come prestazione, sicuramente è negativa. Poca aggressività, poco di tutto oggi davvero. Avete visto il quinto che volontà aveva di far gol, il ragazzino Savva? Questo deve essere un segnale. Lazaro poteva dare molto di più in stagione, è entrato benissimo oggi, gioca meglio a destra e si è visto. Pellegri fa gol, Savva segna, complimenti anche a Linetty: i cambi hanno ribaltato la squadra. Europa ancora possibile? Sono stati 3 anni ottimi, sempre nella parte sinistra della classifica, molto intensi e belli, vorrei si finisse bene, con lo spirito di questa partita, al di là di tantissime assenze che ci hanno devastato quest’anno. Pellegri? Sarei soddisfatto se riesce a fare una carriera giusta, con stabilità in tutti i sensi, divertendosi, ha capacità di diventare un ottimo attaccante. Di contratto non vorrei parlare, vorrei che i giocatori facessero come hanno sempre fatto in questi tre anni”, ha detto.