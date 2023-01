Juric: “Bremer fantastico in difesa ma Schuurs è più completo: sta crescendo e…”

Perr Schuurs è stato accostato all'Inter negli ultimi giorni. Il difensore olandese si sta mettendo in mostra col Torino e i nerazzurri, anche qualora perdessero Skriniar, puntano ad almeno un rinforzo in difesa in vista della prossima stagione. Ivan Juric, allenatore del Torino, ne ha parlato così in conferenza stampa prima di Torino-Spezia:

"Sono stra contento di lui, sono entusiasta della sua voglia. E' diverso da Bremer: il brasiliano ha una struttura fisica e un modo di difendere fantastico, Schuurs è cresciuto in certe cose che gli mancavano e pian piano le sta migliorando. Ha altre qualità, come i passaggi e inserirsi in attacco. Come difensore puro, Bremer è il migliore tra quelli che ho allenato insieme a Romero. Schuurs è più completo, in un certo senso: non è così animale, così toste, ma ha altre cose belle e importanti. Ha una voglia di allenarsi unica"