Juric: “Schuurs può fare anche il play. Futuro? Si vedrà. Milan pericoloso”

Prende la parola Ivan Juric in casa Torino. Così l’allenatore si è soffermato sui singoli e non soltanto oggi in conferenza stampa verso il Milan:

“Il Milan è più pericoloso ora che è in difficoltà. Futuro?Io ringrazio il presidente, mi offre il contratto, c’è grandissimo orgoglio. Io veramente voglio fare bene e cercare di tirare fuori il massimo da chi ho. Poi si vedrà con serenità, io ora penso a fare il massimo.

Portare in mediana un difensore? Schuurs come play non sarebbe male, ma non è l’opzione. Ma lui potrebbe farlo”.