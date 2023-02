Inter, Acerbi e Bastoni punti fissi in difesa. De Vrij? Sostituto pronto se rifiuta il rinnovo

Non solo Calhanoglu tra i rinnovi da trattare per l'Inter. Per evitare altri casi Skriniar il club nerazzurro si sta muovendo per chiudere in fretta i prolungamenti più importanti. Come quello di Bastoni, in scadenza nel 2024 e in trattativa col club nerazzurro. In difesa ci sarà anche da capire il futuro di Acerbi.