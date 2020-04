TS – Icardi, il triangolo e il pericolo Atletico: la Juve piomba su un vecchio pallino di Sarri

Il triangolo che vede protagonisti Mauro Icardi, il Paris Saint-Germain e l’Inter, con sullo sfondo l’interessamento dell’Atletico Madrid, obbliga la Juventus a valutare le alternative all’argentino in vista del prossimo mercato estivo. Oltre a Gabriel Jesus del Manchester City, il club bianconero pensa ad Arkadiusz Milik.

Secondo Tuttosport, il polacco – che ha lavorato con Maurizio Sarri a Napoli – non ha intenzione di rinnovare il proprio contratto con i partenopei, in scadenza nel 2021. L’idea è quella di salutarsi a fine stagione. “In Polonia sono sicuri che quello della Juventus per Milik sia molto di più che un semplice sondaggio“.

L’emergenza Coronavirus non permette di incontrarsi, ma il mercato prosegue a distanza con contatti telefonici. Per il quotidiano la pista Milik è concreta: il polacco rispecchia l’identikti di numero nove Under 30 da affiancare a Ronaldo: abile di testa, gioca di sponda e negli spazi stretti, riempie l’area e ha un buon senso del gol.