Il Corriere dello Sport in prima pagina parte dal mercato della Juventus: "Vendesi Chiesa. Fede rinnova e costa venticinque mln: la Roma ci prova. Motta vuole un'ala più adatta al 4-2-3-1. Juve su Savinho e Greenwood. Nove gol e dieci assist per il brasiliano con la maglia del Girona. L'inglese è ritornato allo United dopo 8 reti col Granada in Liga".