Fenerbahce, che accoglienza per Mourinho: “I vostri sogni ora sono i miei”

Presentazione in grande per José Mourinho che ha appena detto sì al Fenerbahce. Il tecnico portoghese è stato presentato allo stadio Ulker e i tifosi erano in delirio per lui. «Di solito un allenatore sente amore dopo le vittorie ma in questo caso lo sto percependo prima, è una grande responsabilità. Prometto che da questo momento questa maglia sarà la mia seconda pelle e aggiungo che i vostri sogni da ora sono i miei».

«Voglio lavorare per il calcio turco, per la lega turca. Voglio aiutare a migliorare, ma la cosa più importante per me non è il calcio turco, non è la lega turca, ma il Fenebahce», ha aggiunto il tecnico.