Juve, Christillin: “Scudetto? Divario ampio ma sono fiduciosa perché…”

Le parole del membro aggiuntivo Uefa del consiglio Fifa: "Non sono disfattista o pessimista, sono dell'idea che bisogna guardare sempre avanti"

Intervenuta ai microfoni di TuttoJuve, Evelina Christillin, membro aggiuntivo Uefa del consiglio Fifa e tifosa della Juventus, ha parlato così delle possibilità dei bianconeri di vincere lo scudetto: "Non sono disfattista o pessimista, sono dell'idea che bisogna guardare sempre avanti. Però la squadra di cinque anni fa era diversa e più forte, soprattutto a centrocampo. Il reparto, mi spiace dirlo, ma non è all'altezza, la speranza è che Locatelli possa elevarne la qualità. E' inutile concentrarci sugli errori fatali dei singoli nelle precedenti, credo più al fatto che i risultati non arrivino per una somma di fattori e per una mancanza di quadra e personalità. In Champions abbiamo fatto una buona partita, ma non giocavamo contro il Real Madrid. Fiducia per lo scudetto? Sì, anche se il divario è piuttosto ampio. Di certo è difficile, ma non impossibile. D'altronde è già accaduto che la Juve abbia rimontato uno svantaggio così grande nel corso di un campionato".